Khổng Lào truyền dạy chế tác và sử dụng đàn tính dân tộc Thái

Các học viên và nghệ nhân trình diễn đàn tính tại lễ bế mạc

Sau 6 ngày học tập, thực hành, các học viên đã hoàn thiện 25 cây đàn tính, 5 cây đàn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tham gia lớp học, các học viên được hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản trong chế tác đàn tính, từ lựa chọn nguyên liệu, tạo hình hộp đàn, làm cần đàn đến lắp dây, lên dây và thực hành sử dụng nhạc cụ.

Qua quá trình học tập, thực hành, các học viên từng bước nắm bắt kỹ năng chế tác, sử dụng đàn tính, góp phần duy trì việc trao truyền tri thức văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Tiết mục đặc sắc do các học viên trình diễn tại lễ bế mạc

Gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Thái, đàn tính thường hiện diện trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và những sự kiện quan trọng của bản làng.

Trước những thay đổi của đời sống hiện đại, việc duy trì kỹ năng chế tác, sử dụng nhạc cụ và trao truyền cho thế hệ trẻ là yêu cầu thiết thực để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Lớp truyền dạy góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái

Tại lễ bế mạc chiều 24.10, đại diện các học viên bày tỏ sự cảm ơn đối với Bảo tàng tỉnh Lai Châu và nghệ nhân đã tận tình truyền dạy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện kỹ năng, góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái.

Lớp truyền dạy góp phần nâng cao vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tạo điều kiện để kỹ thuật chế tác và sử dụng đàn tính tiếp tục được thực hành, trao truyền, gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Thái ở Khổng Lào.