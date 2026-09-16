Không làm phát sinh loại đơn vị hành chính cấp xã mới

Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc làm việc, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân phải được đặt trong cấu trúc tổng thể các đơn vị hành chính cấp xã hiện hữu. Cốt lõi là phải có dư địa phát triển, hạ tầng và dịch vụ công, năng lực quản trị vượt trội, khả năng bố trí nguồn lực, trở thành trung tâm quản trị, cung ứng dịch vụ và tạo sức lan tỏa, hỗ trợ các đơn vị cấp xã trong khu vực và của tỉnh.

Đặc biệt, cần làm rõ khái niệm, định vị chính xác “đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu”, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, tránh tạo cảm giác đây là một loại đơn vị hành chính mới. Phó thủ tướng lưu ý, không đặt nặng việc xây dựng cơ chế, chính sách riêng, nhất là những nội dung có thể dẫn đến phát sinh biên chế, bộ máy. Thay vào đó, cần tăng cường phân cấp, phân quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số.