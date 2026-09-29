Không làm giảm cơ hội thụ hưởng giáo dục của học sinh

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND phường Võ Cường.

Sau sáp nhập, phường đã tinh gọn từ 13 trường xuống còn 4 trường (giảm 69,2% số đầu mối quản lý), trong đó Trường Tiểu học Võ Cường được sáp nhập từ 5 trường với tổng số 126 lớp và hơn 4.700 học sinh, đông nhất tỉnh. Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình mới, có thể khẳng định hoạt động giáo dục tại Võ Cường từng bước ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực, nền nếp học tập được duy trì; không khí thi đua “dạy tốt, học tốt” lan tỏa mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý được nâng cao; các thầy, cô giáo có thêm không gian, điều kiện để phát huy tối đa năng lực, sở trường công tác; cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư được tối ưu hóa.

Quan trọng hơn hết, công tác sắp xếp cơ sở giáo dục đã nhận được sự đồng thuận, tin tưởng và đồng hành cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân. Những kết quả đạt được là sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị của phường thời gian vừa qua. Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn phường còn có một số hạn chế mang tính thời điểm trong công tác quản trị, bố trí giáo viên, giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ thầy, cô giáo sau sáp nhập.

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì ổn định nền nếp học tập, nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc, an toàn, khích lệ đổi mới sáng tạo; ưu tiên dành các nguồn lực của xã hội nhằm đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị giảng dạy hiện đại.

Trong đó, phấn đấu khởi công dự án Trường Mầm non Đại Phúc và Trường Trung học cơ sở Đại Phúc trong năm 2026 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 150 tỷ đồng để học sinh được học tập trong những phòng học an toàn, hiện đại hơn, được tiếp cận những trang thiết bị dạy học tốt hơn, quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục Võ Cường “An toàn - Yêu thương - Sáng tạo - Phát triển”, tạo động lực phường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của phường trong năm 2026 và những năm tiếp theo.