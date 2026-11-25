Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế, cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú tại phường Phú Xuân; quản trị viên nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”) do buông lỏng kiểm duyệt, không kịp thời ngăn chặn và gỡ bỏ video có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan đến vụ việc bắt ghen cặp nam nữ trên ô tô.

Cán bộ công an làm việc với quản trị viên nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”. Ảnh: CACC

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trên ô tô VF3.

Qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tại nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”, tài khoản “Mỹ Thuận Lê” đã đăng tải đoạn video có thời lượng 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm.

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, đồi trụy, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và làm việc với ông N.V.S., quản trị viên chính của nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”.

Tại cơ quan công an, ông N.V.S. thừa nhận việc buông lỏng kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý, điều hành là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. về hành vi “quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, kênh, hội, nhóm cần nắm rõ trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải mà còn gắn liền với vai trò của người quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt, để xuất hiện nội dung vi phạm pháp luật trong các trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý.

Quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tăng cường kiểm duyệt nội dung bài viết, bình luận của thành viên đăng tải trên trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý, chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ nội dung vi phạm pháp luật để giữ gìn môi trường mạng an ninh, an toàn.