Không kích gần Sanaa khiến 33 người thiệt mạng, Yemen thêm bất ổn

Hãng thông tấn Saba do Houthi kiểm soát cáo buộc Saudi Arabia thực hiện các cuộc không kích nhằm vào khu dân cư tại Bani Hushaysh, phía đông Sanaa. Cơ quan y tế do Houthi điều hành cho biết phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Người đàn ông bế bé gái bên ngoài một bệnh viện sau khi em bị thương trong cuộc tấn công tại Bani Hushaish, gần thủ đô Sanaa, Yemen ngày 7-11. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Y tế Houthi Anees Alasbahi thông báo số người thiệt mạng gồm 12 nam giới, 8 phụ nữ và 13 trẻ em. Trong số 39 người bị thương có 16 nam giới, 10 phụ nữ và 13 trẻ em.

Ông Abdul-Aziz al-Dailami, Giám đốc Bệnh viện Sehatuna tại Sanaa, cho biết nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có những người tham gia cứu hộ.

Vụ không kích là 1 trong những đợt tấn công gây thương vong lớn nhất được ghi nhận kể từ khi giao tranh giữa Saudi Arabia và Houthi tái diễn hồi tháng 7, làm phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022.

Saudi Arabia hậu thuẫn Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, trong khi Houthi, lực lượng được Iran ủng hộ, kiểm soát thủ đô Sanaa cùng nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Tây Yemen.

Kể từ khi giao tranh trở lại, Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay, cơ sở dầu mỏ và mục tiêu quân sự của Saudi Arabia.

Riyadh cũng triển khai các cuộc không kích tại Yemen để hỗ trợ lực lượng đồng minh.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), hơn 200.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi đợt giao tranh mới nhất tại Yemen bùng phát.

Xung đột kéo dài tiếp tục làm gia tăng nguy cơ mất an ninh, thiếu hụt nguồn cung thiết yếu và những khó khăn đối với người dân tại quốc gia này.