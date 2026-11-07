Không khoan nhượng, không lơ là với ma túy

Công an xã Vĩnh Thông kiểm danh, kiểm diện đối tượng liên quan đến ma tuý.

Năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Toàn xã có 13 người nghiện và 11 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thông, cho biết: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, xây dựng xã không ma túy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ này, Công an xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch triển khai trong năm 2026. Trong 10 tháng, đơn vị tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền trực tiếp, đồng thời đăng tải thông tin trên trang Facebook, tập trung phổ biến quy định pháp luật, nhận diện hành vi vi phạm và nâng cao ý thức tự phòng ngừa trong cộng đồng.

Địa phương cũng xây dựng mô hình “Dòng họ không ma túy”, với sự ra mắt của dòng họ Dương Đức và dòng họ Hứa. Mô hình phát huy vai trò của các thành viên trong vận động gia đình quan tâm, giáo dục con em, không bao che, nể nang trước những biểu hiện vi phạm và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng.

Công an xã cùng đông đảo người dân tham gia chạy nhân Ngày phòng chống ma tuý.

Trung tá Hứa Đình Lôi, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thông, cho biết: “Công an xã xác định phải nắm chắc tình hình từ cơ sở, quản lý chặt các trường hợp liên quan đến ma túy, đồng thời đổi mới cách tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận, nhận diện nguy cơ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động thông tin để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời”.

Công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chiều 22-10, tại đình chợ xã Vĩnh Thông, Ngày truyền thông phòng, chống ma túy năm 2026 thu hút hơn 2.000 người tham dự. Trước đó, ngày 19-10, Công an xã tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Thông cùng hai phân hiệu Cao Sơn và Sỹ Bình.

Thầy giáo Đinh Kim Diện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Thông chia sẻ: “Nhiều năm qua, chúng tôi luôn phối hợp với Công an xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật, đồng thời lồng ghép nội dung này vào giờ học, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt tập thể. Cách làm phù hợp với từng độ tuổi giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, biết nhận diện nguy cơ, có kỹ năng tự bảo vệ và tránh xa những cám dỗ, lôi kéo liên quan đến ma túy”.

Vĩnh Thông là một trong 20 xã, phường của tỉnh được công nhận không ma túy năm 2025. Để giữ vững kết quả, địa phương tiếp tục rà soát, quản lý chặt người nghiện và người sau cai; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời duy trì tuyên truyền trong cộng đồng.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chủ động phòng ngừa từ cơ sở và phát huy trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường, người dân là yêu cầu xuyên suốt để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.