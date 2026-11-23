Ngày 23/11, Vinpearl Golf Léman trở thành điểm hẹn của những gương mặt nổi bật trong làng golf Việt Nam khi Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chính thức bước vào ngày đăng ký và đánh tập chính thức.

Khu vực check-in là nơi các vận động viên hoàn tất thủ tục tham dự, cập nhật những thông tin cần thiết trước giải. Đây cũng là dịp để các golfer đến từ nhiều địa phương, đơn vị gặp gỡ, giao lưu trước khi bước vào những ngày thi đấu căng thẳng.

Đối với những gương mặt từng nhiều lần góp mặt tại giải vô địch quốc gia, hoạt động check-in đánh dấu sự trở lại với một sân chơi quen thuộc về tính chất cạnh tranh, nhưng hoàn toàn mới về ý nghĩa. Trong khi đó, với những vận động viên trẻ, đây là cơ hội được góp mặt tại một trong những giải đấu danh giá nhất của golf Việt Nam.

Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 2007), thi đấu trong màu áo của Thanh Hóa. Anh từng khẳng định tên tuổi với chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 bằng vòng đấu 69 gậy (-3). Năm 2024, anh tiếp tục đăng quang Faldo Series Asia Grand Final rồi lên ngôi tại Giải Vô địch Golf Quốc gia với tổng điểm -6. Chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2026, Đức Sơn giành danh hiệu đầu tiên tại Hanoi Open. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, Đức Sơn đặt mục tiêu trở lại ngôi vương.

Sinh năm 2013, Vương Nam A là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của golf Việt Nam. Golfer 13 tuổi từng được chọn vào đội tuyển golf quốc gia U13 năm 2024, vô địch SJG Tour Leg 6 năm 2025 và đồng hạng 11 tại Giải Vô địch Nghiệp dư Nam Việt Nam Mở rộng 2026. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026, Nam A là golfer nam trẻ nhất góp mặt.

Arena Trần (sinh năm 2011), golfer mang hai quốc tịch Việt Nam và Australia, thi đấu cho đoàn Thanh Hóa. Cô từng vô địch bảng U12 nữ Vietnam Junior Open năm 2023 và bảng U14 nữ Australian Junior Amateur 2024, năm 2025, Arena đồng hạng tư tại Vietnam Junior Open.

Arena Trần luôn có sự đồng hành của ông Trần Tuấn Hào - người bố kiêm caddie cho con ở nhiều giải đấu.

Đoàn Xuân Khuê Minh là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của golf nữ Việt Nam. Cô từng vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 với thành tích -7 gậy, kỷ lục của giải; năm 2024, Khuê Minh tiếp tục đăng quang Giải Vô địch Nghiệp dư Nữ Quốc gia (VLAO) cũng với điểm -7. Cô từng đại diện Việt Nam dự SEA Games 2017 khi mới 14 tuổi.

Nhà Vô địch nữ Quốc gia 2022 Đoàn Xuân Khuê Minh và Ngô Vĩnh Hoà sẽ thi đấu cho đoàn Công an Nhân dân ở mùa giải năm nay.

Nguyễn Viết Gia Hân (sinh năm 2011) là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của golf nữ Việt Nam, đại diện cho Hà Nội tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026. Cô hai năm liên tiếp giành ngôi á quân bảng nữ giải quốc gia (2024, 2025), vô địch bảng chuyên nghiệp Hanoi Open 2025 sau loạt play-off và mới nhất đăng quang chặng 3 VGA Junior Tour 2026 với tổng điểm -9.

Ông Nguyễn Viết Thành, bố của Nguyễn Viết Gia Hân đồng hành và chăm sóc cho con gái nhỏ ở tất cả mọi giải đấu.

Ông Bạch Cường Khang, HLV của đội tuyển golf Nghệ An, làm thủ tục check-in cho các VĐV của đoàn tại giải đấu.

Đoàn Phú Thọ mang lực lượng giàu kinh nghiệm chinh phục giải đấu. Trong ảnh là các golfer Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Dương Đức Mạnh.

Theo lịch trình, ngày 23/11 diễn ra hoạt động đăng ký, đánh tập chính thức và họp kỹ thuật. Lễ khai mạc dự kiến được tổ chức lúc 17h cùng ngày tại khu vực hố 18 sân Nam, trước nhà câu lạc bộ Vinpearl Golf Léman.

Từ ngày 24 đến 26/11, các vận động viên bước vào ba vòng đấu gậy cá nhân. Hai ngày 27 và 28/11 dành cho các cuộc tranh tài đồng đội, trước khi giải đấu khép lại bằng lễ trao giải và bế mạc.

Bốn bộ huy chương được trao cho các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Với thể thức này, cuộc đua năm nay không chỉ đòi hỏi phong độ xuất sắc của từng golfer mà còn đề cao sự chuẩn bị và chiều sâu lực lượng của mỗi đoàn thể thao.

Các golfer đang tập luyện sẵn sàng cho ngày thi đấu chính thức tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.