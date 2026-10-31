Không khí ô nhiễm, người dân Singapore, Malaysia vào khu mua sắm để chạy bộ

Tỷ lệ đồng thuận đã đạt hơn 87% nhưng việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất và còn 171 căn chưa di dời. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế đối với những trường hợp tiếp tục không chấp hành sẽ được tiến hành trong tháng 11.