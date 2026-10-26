Không khí lạnh yếu khiến một vài nơi xuất hiện mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại một số nơi ở Ninh Bình, Quảng Ninh và vùng núi Tuyên Quang, Lào Cai đã có mưa. Trong ngày mưa tiếp diễn ở một số nơi nhưng chủ yếu là mưa nhỏ và xuất hiện cục bộ.

Sóng lạnh yếu lệch Đông nên ở Bắc miền Trung dễ có mưa hơn gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Các phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Thành Sen (Hà Tĩnh) và Đồng Hới (Quảng Trị) trời mưa bất chợt trong ngày. Đến chiều và đêm, mưa có thể xuất hiện thêm ở các phường Thành Vinh (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Phú Xuân TP.Huế).

Không khí lạnh lệch Đông gây mưa nhỏ cho một số khu vực. Ảnh: HN

Ngày 26/10, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất không có nhiều biến động so với những ngày trước đó, dao động 31-34°C, có nơi trên 34°C. Ban đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở vài nơi.

Cùng ngày, thời tiết khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày 27/7, các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.