Không khí lạnh yếu kết hợp nhiễu động gió Đông, miền Trung mưa lớn dồn dập

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Chiều 27/10, dự báo viên Phạm Thị Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ.

Theo đó, không khí lạnh lệch Đông đang suy yếu, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao dịch chuyển vào Trung Bộ, gây mưa giông tại nhiều khu vực.

Thời tiết miền Trung hứng đợt mưa lớn dồn dập, nguy cơ ngập úng. Ảnh: Trần Tuyên

Cụ thể, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Đợt mưa giông này dự báo kéo dài trong 2-3 ngày tới tại các khu vực trên.

Đáng chú ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của vùng hội tụ mạnh nhất, nên được dự báo là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này.

Từ tối 27/10 đến ngày 29/10, khu vực này có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 250mm. Đến đêm 29/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Dự báo viên Phương Chi cảnh báo, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, đặc biệt ở những nơi có mưa lớn kéo dài.