Không khí lạnh về từ chiều tối nay, Bắc Bộ chuyển rét, miền Trung mưa to

Không khí lạnh về từ chiều tối nay (8/11), Bắc Bộ chuyển rét. Ảnh minh họa: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay (8/11), Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; vùng núi Bắc Bộ chuyển rét từ đêm nay, vùng núi cao có nơi rét đậm, các nơi khác ở Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, kéo dài đến đêm 11/11.

Diễn biến từ đêm 7/11 đến ngày 9/11

Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 8/11, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An ngày 9/11 trời chuyển rét.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 8/11 có mưa to đến rất to và dông.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 9/11 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến từ đêm 9/11 đến ngày 17/11

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Riêng Bắc Bộ ngày 12 - 13/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đêm 9/11 có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 9/11 đến đêm 11/11 có mưa to đến rất to và dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 11/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/11 TP Hà Nội: nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ, cao nhất 29 - 30 độ. Ngày có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2 - 3, tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3 - 4. Đêm trời chuyển lạnh. Tây Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 28 - 31 độ. Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đông Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ; cao nhất 27 - 30 độ. Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tỉnh Phú Thọ và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2 - 3, chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi đêm trời chuyển rét, các nơi khác đêm trời chuyển lạnh. Thanh Hóa đến Huế: nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27 - 30 độ. Ngày có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió đông cấp 2 - 3; đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cao nguyên Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nam Bộ: nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. TP HCM: nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ, cao nhất 33 - 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.