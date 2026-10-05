Không khí lạnh về Bắc bộ, Nam bộ còn mưa chiều tối

Hà Nội se lạnh, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, sáng sớm 5-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều và đêm 5-10, Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Tại TPHCM, mưa tiếp tục xuất hiện trong khoảng thời gian này. Lượng mưa ở các khu vực trên sẽ gia tăng từ ngày 7-10.

Ngày và đêm 5-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 160mm.

Ngày và đêm 6-10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 180mm.

Ngày và đêm 7-10, các khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 200mm. Mưa lớn còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Ảnh mây vệ tinh tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ lúc 5 giờ ngày 5-10. Nguồn: Chụp lại màn hình theo dõi mây vệ tinh của Cục Khí tượng - thủy văn

Sáng 5-10, nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 21 độ C, trời se lạnh; vùng núi cao Bắc bộ trời lạnh. Trong ngày, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Từ ngày 6-10, Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Trước đó, đêm 4-10 và sáng sớm 5-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi ở Tây Bắc bộ, đồng bằng Bắc bộ và Phú Thọ có mưa rào, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Kim Bình (Phú Thọ) 162,2mm, Mường Tùng (Điện Biên) 116,2mm, Nam Thanh 1 (Nghệ An) 96,4mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 92mm.