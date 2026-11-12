Không khí lạnh từ nay đến đầu năm 2027: Miền Bắc cần chú ý những đợt rét mạnh

Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong một số thời điểm

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, hoạt động của không khí lạnh trên phạm vi cả nước có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm.

Về các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm 2026 được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu thông thường; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng ngắn ngày. Vì vậy, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, các đợt rét đậm rét hại có thể xuất hiện do không khí lạnh hoạt động mạnh tác động. Cần chú ý các bản tin dự báo sớm để đề phòng và chuẩn bị ứng phó.

El Niño khiến mùa Đông "ấm" hơn, dù không khí lạnh vẫn xuất hiện

Một yếu tố đáng quan tâm là El Niño được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh.

Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, El Niño tiếp tục duy trì mạnh với xác suất 96%.

Từ tháng 02-4/2027, El Niño tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Niño sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Dưới tác động của hình thái khí hậu này, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11/2026 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1–2 độ C; trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức cao hơn phổ biến từ 0,5–1,5 độ C.

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5°C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1,0-2,0°C.

Từ tháng 02-4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C, có nơi cao hơn 2,0°C.

Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết ngắn hạn, chủ động giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Đặc biệt, các địa phương miền núi cần chuẩn bị phương án ứng phó khi rét đậm, rét hại hoặc sương muối xuất hiện, tránh để những diễn biến thời tiết bất thường gây thiệt hại cho đời sống và sản xuất.

Bên cạnh nguy cơ rét, người dân cần đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, rãnh gió Tây, nhiễu động gió Đông và rãnh thấp xích đạo có thể gây mưa diện rộng, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên đất liền.

Trên biển, gió mạnh và mưa dông cục bộ có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Chuyên gia lưu ý, người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Về dự báo thời tiết 10 ngày tới nhiều khu vực có mưa, đêm và sáng trời rét ở miền Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/11 đến ngày 13/11

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm 11/11 mưa tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 13/11 mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Trời rét; riêng ngày 13/11 sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11, sau mưa giảm.

- Khu vực Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 13/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/11 đến 21/11

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 13-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 13-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.