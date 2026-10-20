Chiều 20/10, dự báo viên Phạm Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết vào ngày mai 21/10, một đợt sóng mạnh từ phía Bắc bổ sung xuống khu vực biển nước ta. Tuy nhiên, do không khí lạnh không đủ mạnh và di chuyển lệch về phía Đông nên ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ chiều 21/10, khu vực này có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2-4m, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và các hoạt động trên biển.

Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ giảm 1-2 độ C. Ảnh minh hoạ

Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông đến Đông Nam ở độ cao từ 1.500-5.000m có cường độ yếu, khiến khu vực phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Do lượng mưa không lớn, nền nhiệt tại các khu vực này chỉ giảm khoảng 1-2 độ C trong hai ngày 21-22/10. Sau đó, mưa giảm dần, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại trong những ngày cuối tuần.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, dù cường độ đang suy yếu. Mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trong hai ngày 21-22/10, tập trung nhiều vào chiều tối.

Đáng chú ý, tại Lâm Đồng và Nam Bộ, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ. Từ ngày 23/10, thời tiết tại các khu vực này có xu hướng tốt dần, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (20/10), khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Số liệu quan trắc từ 7h đến 15h ngày 20/10 ghi nhận một số nơi có lượng mưa trên 40mm. Trong đó, trạm xã Mỹ Thọ (Gia Lai) ghi nhận 49,6mm; Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) 49,8mm; trạm đo mưa số 01 (Đồng Nai) 49,8mm và Tam Giang Tây (Cà Mau) 58,6mm.

Dự báo chiều tối và đêm 20/10, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và phía Tây tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản.