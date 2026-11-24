Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Ảnh minh họa.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Sự kết hợp giữa không khí lạnh và các hình thế thời tiết khác gây mưa tại nhiều khu vực.

Ngày và đêm 24/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, một số nơi có khả năng xảy ra mưa to.

Đáng chú ý, từ tối 24/11 đến đêm 25/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Không chỉ gây rét và mưa trên đất liền, đợt không khí lạnh còn khiến gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên nhiều vùng biển.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, nhất là tại vùng núi, khu vực có mưa lớn và các vùng biển chịu ảnh hưởng của gió mạnh.