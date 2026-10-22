Không khí lạnh tràn về, vì sao miền Bắc vẫn nắng trên 33°C?

Miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu, di chuyển lệch về phía đông. Khi kết hợp với trường gió đông đến đông nam ở độ cao 1.500-5.000m, không khí lạnh chỉ gây mưa rào rải rác, có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Vì mưa không lớn, diện cũng không nhiều nên nền nhiệt ở khu vực này chỉ giảm nhẹ 1-2°C trong ngày 21- 22/10. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 22/10 tại miền Bắc được dự báo dao động trong khoảng 30-33°C, có nơi trên 33°C, nhiều nơi trời nắng.

Sau đó, mưa giảm, nhiệt độ tăng dần trong những ngày cuối tuần.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có nơi trên 33°C. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo trong 1 tháng tới (từ nay đến 22/11), các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn 1-2°C, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1°C.

“Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa tây nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho hay, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm sâu, nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Từ tháng 2-4/2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại khả năng thấp hơn. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại.

Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có thể ít hơn trung bình nhiều năm.