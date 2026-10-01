Không khí lạnh tràn về, nắng nóng vẫn chưa dứt ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (30/9), không khí lạnh tràn về nhưng cường độ yếu, lại lệch đông nên gây mưa không đáng kể, chủ yếu tập trung ở vùng núi. Vì vậy, thời tiết miền Bắc chỉ giảm nóng chứ chưa thể chấm dứt nắng nóng.

Từ ngày 4 - 5/10, có một đợt không khí lạnh mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có khả năng gây mưa cho cả khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, làm cho nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống chỉ còn dao động trong khoảng 20 - 23 độ C, vùng núi cao dưới 20 độ C.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi chuyển mát do không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Trước khi miền Bắc thực sự chuyển mát, nắng nóng vẫn bao phủ khu vực. Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Mai Châu (Phú Thọ) 37.4 độ, Láng (Hà Nội) 38.4 độ, Hải Dương (Hải Phòng) 37.2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37.3 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37.4 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.8 độ, … Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực nói trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.