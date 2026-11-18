Theo thông tin dự báo ngày 18/11, không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta. Khoảng trưa cùng ngày, khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng xuống đồng bằng, phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Đợt không khí lạnh lần này có cường độ không mạnh bằng đợt ảnh hưởng đến nước ta trong giai đoạn từ ngày 9 đến 13/11. Tuy nhiên, do tác động nén rãnh áp thấp trên mực 1.500m, trong chiều và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung có nơi mưa trên 250mm.

Đáng lưu ý, mưa dông mạnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá, đặc biệt là gió giật mạnh trong cơn dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Đối với khu vực miền Trung, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây mưa vừa, mưa to từ chiều 19/11 đến đêm 21/11 tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trên biển, từ chiều và tối 18/11, gió tại vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, gió giật mạnh và rét; các phương tiện hoạt động trên biển cần chú ý diễn biến gió mạnh, sóng lớn, bảo đảm an toàn.