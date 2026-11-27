Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, từ chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội giảm thấp nhất 15 độ. Ảnh: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ.

Tại Hà Nội, trời không mưa, đêm và sáng rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Miền Trung mưa lớn kéo dài, có nơi trên 700mm

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng nhiều nơi ở miền Trung. Ảnh: H.Nam

Tại TP Huế và phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Trong khi đó, từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, Quảng Trị, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào, giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Sau đó, từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Tổng lượng mưa từ ngày 27/11 đến sáng 30/11 được dự báo như sau:

- TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

- TP Huế và phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

- Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1; riêng TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai ở cấp 2.

Trước đó, các chuyên gia nhận định, đợt mưa lớn lần này xảy ra trong bối cảnh nhiều hồ chứa tại Trung Bộ đã tích trữ lượng nước khá lớn. Nước từ các đợt mưa có khả năng đổ xuống các sông hạ lưu, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Mai Văn Khiêm nhấn mạnh, dự báo mưa lũ luôn tồn tại những yếu tố bất định, có thể xuất hiện diễn biến vượt ngoài dự kiến.

Theo ông Khiêm, cấp độ rủi ro thiên tai trong đợt này có khả năng cao hơn đợt mưa lũ nửa tháng qua do lượng mưa có thể lớn hơn, trong khi mực nước sông và hồ chứa hiện ở mức cao.

Vì vậy, các địa phương cần nâng cao mức độ chủ động trong công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó, đồng thời triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.