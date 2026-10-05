Không khí lạnh tràn về miền Bắc, vùng núi cao có nơi rét 14–17 độ C

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ, gây mưa dông tại nhiều nơi. Hà Nội dự báo có mưa, mưa vừa và dông trong đêm 4/10 đến sáng 5/10, sau đó trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 4/10, không khí lạnh đã tác động đến vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ, khiến nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong đêm 4/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết chuyển lạnh từ đêm 4/10. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 19–22 độ C, riêng vùng núi cao có nơi giảm còn 14–17 độ C.

Tại Hà Nội, từ tối 4/10 đến sáng 5/10, khu vực có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ tối 4/10 đến ngày 5/10, đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6–7, giật cấp 8–9 tại một số khu vực, sóng cao 2–4 m, gây biển động mạnh. Tàu thuyền và các hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn.

Người dân miền Bắc nên theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo, chủ động chuẩn bị áo ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và đề phòng mưa dông, gió giật trong những ngày tới.