Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, gây mưa rào và giông tại nhiều nơi. Trong ngày, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 8/11 đến 3 giờ ngày 9/11 tại một số trạm đã vượt 150mm. Trong đó, trạm Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) ghi nhận 267mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) đạt 172mm.

Dự báo trong sáng 9/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ chiều cùng ngày, mưa tại các khu vực này giảm dần. Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét, Trung Bộ mưa lớn (ảnh minh họa).

Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông

Cùng với mưa, không khí lạnh khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh. Theo dự báo, đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Tại Hà Nội, ngày 9/11 trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, sau mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, cao nhất chỉ khoảng 18-20 độ C. Người dân Thủ đô sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi thời tiết khi không khí lạnh tràn về.

Các khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C, thấp nhất 16-19 độ C, một số nơi dưới 13 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Miền Trung đối mặt mưa rất lớn, có nơi vượt 700mm

Trong khi miền Bắc chuyển rét, khu vực miền Trung lại đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày do tác động kết hợp của không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió.

Ngày và đêm 9/11, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Riêng phía Nam Nghệ An, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa tại Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị được dự báo giảm từ ngày 10/11.

Đáng chú ý, khu vực phía Nam Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo là tâm điểm của đợt mưa lớn lần này.

Từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, các khu vực này có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Riêng ngày và đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Tính chung từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, tổng lượng mưa tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi được dự báo phổ biến 250-450mm, cá biệt có nơi trên 700mm.

Tại khu vực phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk, mưa cũng gia tăng. Trong hai ngày 9-10/11, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 200mm. Đến ngày 11/11, một số khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 12/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ mới có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa có cường độ lớn, có nơi vượt 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nhất là những nơi địa hình đồi núi.

Người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động phương án ứng phó, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những điểm có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn.