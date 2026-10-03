Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Nam bộ mưa dông chiều tối

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật chi tiết về dự báo không khí lạnh. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 4-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng và sáng 5-10, vịnh Bắc bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5-10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6-10, vùng gió mạnh mở rộng ra toàn khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Từ ngày 4-10 đến sáng 5-10, Bắc bộ sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4-10 đến 6-10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc cần đề phòng mưa, ngập do không khí lạnh. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong giai đoạn chuyển mùa và sau những ngày nền nhiệt cao, mưa dông có khả năng kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 4-10, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng.

Từ ngày 6-10, Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng hanh, nhiệt độ ban ngày tăng dần.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (ngày 3 và 4-10), thời tiết Nam bộ chủ đạo sáng nắng, chiều mưa. Giữa trưa trời khá oi bức. Khoảng sau 13 giờ, mây phát triển, gây mưa khá nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa dông có khả năng kèm sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Người dân cần đề phòng khi có dông. Ban đêm, Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi.