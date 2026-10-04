Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi xuống 14 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, ngày 4/10, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h sáng từ 26-29 độ C.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Từ gần sáng ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển từ khoảng gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.