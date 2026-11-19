Theo bản tin phát lúc 4h ngày 19/11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 18 và rạng sáng 19/11, khu vực tỉnh có mưa rào rải rác, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ không khí lúc 1h phổ biến từ 20-21 độ C, giảm từ 3-6 độ C so với 24 giờ trước. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, có nơi cấp 4.

Dự báo trong ngày và đêm 19/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực đất liền Thanh Hóa sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông; từ trưa và chiều có mưa vài nơi. Ngày 20/11, thời tiết phổ biến không mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4.

Trên vùng biển ven bờ Thanh Hóa, trong ngày và đêm 19/11, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4-5, có nơi cấp 6; sóng biển cao từ 0,5-1,5m. Tại vùng biển ngoài khơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày và đêm 20/11, vùng biển ven bờ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6; ngoài khơi gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trước diễn biến trên, toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển và các hoạt động khác tại vùng biển Thanh Hóa có nguy cơ cao chịu tác động của mưa dông, gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2.

Ngư dân và các chủ phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế ra khơi khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.