Không khí lạnh tràn về, Hà Nội xuống 17 độ C, miền Trung mưa lớn. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ và tiếp tục mở rộng xuống một số khu vực miền Trung. Gió đông bắc trên đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Khu vực Tây Bắc bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, sau giảm mưa. Đông Bắc bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to.

Tại Hà Nội, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau giảm xuống còn mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 18-20 độ C. Gió đông bắc cấp 3-4, trời chuyển rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết diễn biến phức tạp. Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to trong buổi sáng, cục bộ mưa rất to. Khu vực từ phía nam Nghệ An đến Huế có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, cao nhất 21-24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có tổng lượng mưa phổ biến 250-450 mm, cục bộ trên 700 mm. Phía nam Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa 150-300 mm, cục bộ trên 400 mm.

Riêng Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị, mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 9/11, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, phía bắc có mưa to đến rất to và dông, phía nam có mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 26-29 độ C, phía nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 19-31 độ C. Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong mưa dông, các khu vực cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

THỨ HAI - 09/11/2026

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất, hình thái thời tiết và khả năng mưa trong ngày 09/11/2026.

17-19°C Hà Nội - thấp nhất

15-18°C Bắc bộ - thấp nhất phổ biến

31-34°C Nam bộ - cao nhất phổ biến

Bắc bộ 15 tỉnh, thành

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Bắc Trung bộ 5 tỉnh, thành

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Nam Trung bộ - Cao nguyên 6 tỉnh, thành

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Nam bộ 8 tỉnh, thành

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Nguồn tham khảo: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; dữ liệu dự báo theo tỉnh, thành tổng hợp ngày 09/11/2026.