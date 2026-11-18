Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ, Hà Nội chuyển rét từ tối 18/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, khoảng trưa cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; từ chiều và đêm ảnh hưởng đến các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ chiều tối 18/11, khiến thời tiết chuyển rét.

Riêng tại Hà Nội, khoảng chiều và chiều tối 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Thời tiết có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm trời chuyển rét.

Hà Nội cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá

Cùng với diễn biến không khí lạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường, xã Thư Lâm, Đông Anh, Long Biên và Bát Tràng.

Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng. Trong khoảng 3 giờ tới, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện tại các phường, xã Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Sóc Sơn, Bồ Đề, Hồng Hà và những khu vực khác của Hà Nội.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Trên phạm vi Bắc Bộ, từ trưa, chiều và đêm 18/11, nhiều nơi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại Thanh Hóa cũng xuất hiện hình thái thời tiết này.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tại vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m.

Dự báo ngày và đêm 19/11, gió Đông Bắc mạnh tiếp tục duy trì tại vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Trong đó, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển chịu ảnh hưởng có nguy cơ cao gặp nguy hiểm do gió mạnh và sóng lớn.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh; tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn.