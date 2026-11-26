Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay (26/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, trời có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 14-17 độ C.

Dự báo, khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có rét về đêm và sáng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết dự báo không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Biển động mạnh, gió giật cấp 9

Không chỉ ảnh hưởng trên đất liền, không khí lạnh còn khiến nhiều vùng biển có gió mạnh và sóng lớn.

Từ chiều tối 27/11, tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1-2,5m, biển động.

Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Đáng chú ý, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Miền Trung nguy cơ mưa lớn diện rộng, kéo dài đến ngày 30/11

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đặc biệt khi mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Ngoài ra, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc cũng cần được lưu ý.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế, hàng hải khác.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đề phòng rét ở miền Bắc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại miền Trung. Ngư dân cần chú ý diễn biến gió mạnh, sóng lớn để bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.