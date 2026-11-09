Không khí lạnh tràn về Hà Nội, người dân đi làm đầu tuần trong mưa gió

Từ sáng sớm, không khí lạnh tràn về Hà Nội kèm theo mưa vừa đến mưa to. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trên đường Tố Hữu (đoạn qua cầu Mộ Lao), dòng phương tiện ùn dài theo hướng vào trung tâm thành phố.

Không khí lạnh kèm mưa khiến nhiều người cảm nhận rõ thời tiết chuyển mùa.

Tình trạng ùn tắc kéo dài từ cuối đường Tố Hữu đến Lê Văn Lương (đoạn qua nút giao Nguyễn Tuân và Hoàng Đạo Thúy). Tại đây, các hàng ô tô dàn kín lòng đường, trong khi nhiều xe máy đi vào làn BRT.

Tại Đường Láng theo hướng về Cầu Giấy, dòng phương tiện cũng đông đúc từ sáng sớm.

Tương tự, phố Thái Hà theo hướng đi Huỳnh Thúc Kháng cũng có đến 4 hàng ô tô nhích từng mét để di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, rải rác có giông; riêng Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Tại Hà Nội, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết, cơ quan khí tượng ghi nhận mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển tại nhiều khu vực. Các khu vực có mây đối lưu gồm: Đa Phúc, Bất Bạt, Ba Vì, Suối Hai, Quốc Oai, Dương Hòa, Sơn Đồng, Hoài Đức, Tây Tựu, Thượng Cát, Phú Diễn, Thiên Lộc, Đông Ngạc, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nội Bài, Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Phúc Thịnh, Ngọc Hà, Vĩnh Thanh, Tây Hồ, Hồng Hà, Sóc Sơn, Bồ Đề, Đông Anh, Thư Lâm, Việt Hưng, Phù Đổng, Hưng Đạo, Chương Mỹ và An Khánh. Vùng mây đối lưu có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng. Trong sáng nay, mưa rào và giông có thể xảy ra tại hàng loạt phường, xã khác của Hà Nội như: Quang Minh, Xuân Phương, Mê Linh, Đan Phượng, Thạch Thất, Hòa Lạc, Long Biên, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Từ Liêm, Tây Mỗ, Trung Giã, Kim Anh... và các khu vực lân cận. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này khi di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời.