Không khí lạnh tràn về, Hà Nội 'giảm nhiệt' từ ngày 5/10

Dự báo từ sáng 5/10, Hà Nội sẽ chuyển lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Trước khi không khí lạnh tràn về, Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày 5/10 tại khu vực trung tâm thành phố được dự báo khoảng 27 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết sẽ có sự thay đổi rõ rệt trong khoảng hai ngày tới. Ngày 3/10, Thủ đô có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-35 độ C.

Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Dữ liệu dự báo thời tiết 10 ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại khu vực Hoàn Kiếm cho thấy ngày 4/10, nhiệt độ dao động từ 26-32 độ C, trời nhiều mây, có mưa vừa. Sang ngày 5/10, nhiệt độ dự báo dao động từ 24-27 độ C, tiếp tục nhiều mây và có mưa vừa.

Như vậy, so với mức nhiệt cao nhất 34-35 độ C được dự báo tại Hà Nội trong ngày 3/10, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm Thủ đô ngày 5/10 có thể thấp hơn khoảng 7-8 độ C.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, đây là đợt không khí lạnh đầu mùa Đông 2026-2027, xuất hiện sớm hơn khoảng 2 - 5 ngày so với trung bình nhiều năm. Không khí lạnh bắt đầu tác động đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối 4/10, sau đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Cùng với quá trình giảm nhiệt, mưa dông sẽ xuất hiện trên diện rộng. Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Trên biển, khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.