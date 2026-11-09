Không khí lạnh tràn về, Hà Nội giảm 6-7 độ C

Sáng 9-11, Hà Nội mưa kèm rét vì không khí lạnh tràn về. Thực hiện: PHÚC HẬU

Từ tối 8-11, không khí lạnh bắt đầu tràn về khu vực miền núi phía Đông Bắc. Đến rạng sáng nay, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội.

Từ khoảng 3-5 giờ sáng 9-11, Hà Nội bắt đầu xuất hiện gió mạnh kèm mưa. Thời tiết chuyển lạnh rõ rệt.

Người lao động, học sinh, sinh viên phải mặc áo ấm khi ra đường. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo chuyên gia khí tượng, trong đợt không khí lạnh này, nhiều nơi ở miền Bắc có thể giảm 7-10 độ C, vùng núi có nơi giảm 10-15 độ C so với ngày 8-11.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C (thấp hơn so với thông tin dự báo đưa ra ngày 8-11 là 1 độ C).

Sáng nay, mưa vừa, mưa to tập trung tại Ninh Bình, Thanh Hóa và phía Nam tỉnh Phú Thọ. Hà Nội cùng nhiều tỉnh thuộc Đông Bắc bộ, khu vực Tây Bắc bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có mưa. Đến trưa và chiều, mưa có xu hướng giảm dần, trời chuyển rét. Nhiệt độ Hà Nội duy trì khoảng 17-19 độ C trong ngày 9-11.

Trên biển, vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m ở khu vực Bắc Biển Đông và 2-4m ở vịnh Bắc bộ. Biển động mạnh.

Tăng cường cảnh báo thiên tai Trước diễn biến không khí lạnh mạnh và nguy cơ mưa lớn diện rộng, Cục Khí tượng - thủy văn, Bộ NN-MT vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quan trắc, dự báo, cảnh báo không khí lạnh, dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển. Các đơn vị tăng cường cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo đến chính quyền và người dân.