Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ trong sáng 24/11, khiến thời tiết chuyển rét, nhiều nơi có mưa. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này được dự báo giảm còn 14-16 độ C.

Miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 24/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ đo được lúc 7h phổ biến 18-21 độ C.

Đáng chú ý, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày 24/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C; vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 9 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, trong ngày 24/11, thời tiết có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C. Người dân được khuyến cáo chủ động giữ ấm, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm khi nền nhiệt giảm.

Trung Bộ có nơi mưa rất to, cảnh báo lốc sét

Không chỉ gây rét ở miền Bắc, đợt không khí lạnh lần này còn khiến thời tiết nhiều khu vực Trung Bộ diễn biến phức tạp.

Theo dự báo, ngày và đêm 24/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, một số nơi có thể xảy ra mưa to.

Đáng chú ý, từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to và dông.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

Ngoài ra, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc cũng cần được đặc biệt lưu ý, nhất là tại những địa phương có địa hình đồi núi.

Biển động mạnh, tàu thuyền cần đề phòng

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh khiến nhiều vùng biển có sóng lớn, biển động.

Cụ thể, tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

Từ chiều 24/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế trên biển.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; chủ động phòng tránh mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất và giữ ấm cơ thể trong những ngày nhiệt độ giảm sâu.