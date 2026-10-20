Không khí lạnh tràn về gây mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 21/10, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tăng cường xuống nước ta. Do cường độ không mạnh và lệch Đông, đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào rải rác, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ, chưa đủ làm thời tiết chuyển lạnh rõ rệt.

Cụ thể, trong hai ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào rải rác, cục bộ có giông do tác động kết hợp của không khí lạnh yếu và trường gió Đông đến Đông Nam ở độ cao khoảng 1.500-5.000m.

Tuy nhiên, lượng mưa không lớn, diện mưa không rộng nên nền nhiệt tại các khu vực này chỉ giảm khoảng 1-2 độ C. Từ sau ngày 22/10, mưa giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại vào dịp cuối tuần.

Trên biển, từ chiều 21/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ, nhiễu động trong đới gió Đông đang suy yếu nhưng vẫn có thể gây mưa giông rải rác trong hai ngày 21-22/10. Trong đó, Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ ngày 23/10, thời tiết tại những khu vực này dự báo chuyển biến tốt dần, mưa giảm nhanh và chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi.