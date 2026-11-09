Không khí lạnh tràn về, có nơi dưới 12 độ C

Đêm qua và sáng sớm nay (9/11), không khí lạnh đã tác động đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ lúc 1h sáng phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi từ 18-21 độ C; tại đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật 8.

Từ ngày 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội, sáng sớm 9/11, không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.

Ảnh minh họa.

Trên biển từ ngày và đêm 9/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m; ở vịnh Bắc Bộ 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Trong sáng 9/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam tỉnh Nghệ An ngày 9/11, có mưa to đến rất to và dông.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.