Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn từ 4/10

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn, đề nghị 22 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc bộ và ven biển từ TP Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông và gió mạnh trên biển.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế.

Từ gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cùng với đó, từ ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai. Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, cập nhật thông tin và hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

22 tỉnh, thành phố được đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.