Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 18/11, không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, khoảng trưa cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng xuống đồng bằng, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi đến Trung Trung Bộ.

Vị trí của khối không khí lạnh (đường màu xanh) lúc 9h20 ngày 18/11/2026

Theo dự báo, đợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh bằng đợt từ ngày 9-13/11. Tuy nhiên, do tác động nén rãnh áp thấp, chiều và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông; lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Mưa dông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kèm theo tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Đáng chú ý, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trên biển, từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ đêm cùng ngày, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án phòng tránh.