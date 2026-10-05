Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trong ngày, khối khí lạnh tiếp tục tác động đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và các khu vực khác từ Thanh Hóa đến Huế.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–22°C, vùng núi cao 14–17°C. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Tại Hà Nội, ngày và đêm 5/10 trời nhiều mây, buổi sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó chỉ còn mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21–22°C, cao nhất 24–26°C, gió Đông Bắc cấp 2–3, trời lạnh.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất 24–27°C; khu vực đồng bằng và trung du còn mưa rào, dông rải rác trong buổi sáng. Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, một số nơi dưới 18°C, trời lạnh, có nơi rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gây mưa tại Trung Bộ. Ngày và đêm 5/10, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30–70mm. Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Huế có lượng mưa 15–40mm, cục bộ trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và công nghiệp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, ngày và đêm 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng cao 2–3m, biển động mạnh. Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 2–4m. Các tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển này cần chú ý diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông để bảo đảm an toàn.