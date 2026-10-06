Không khí lạnh tràn vào miền trung gây mưa lớn diện rộng, nền nhiệt ở miền bắc giảm

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (6/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Ở khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ phổ biến từ 21-24 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền, trưa và chiều nay (6/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, sáng nay, vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trạm Cồn Cỏ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Ngoài ra, ngày và đêm 6/10, vùng biển nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm 7/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Gia Lai có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.