Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Tại Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to và dông, một số nơi mưa rất to.

Lúc 1 giờ ngày 10/11, nhiệt độ tại Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Không khí lạnh tràn sâu, miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ (ảnh minh họa).

Miền Bắc rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày 10/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, trong khi TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh tại nhiều khu vực. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; trạm Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 8-9. Trong khi đó, trạm Cồn Cỏ ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 9; trạm Lý Sơn có gió cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 10/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trong ngày, từ đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có sóng cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Miền Trung mưa xối xả, có nơi trên 450mm

Cùng với không khí lạnh, nhiều địa phương miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn trên diện rộng.

Theo số liệu quan trắc, từ 19 giờ ngày 9/11 đến 3 giờ ngày 10/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, trạm Hương Phú (TP. Huế) ghi nhận lượng mưa lên tới 567,6mm. Một số nơi khác cũng có lượng mưa lớn như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 249,4mm; Hướng Sơn (Quảng Trị) 220,6mm và thôn 10, xã Ea Mđoal (Đắk Lắk) 221,6mm.

Dự báo từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 150-280mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Riêng sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, vượt 100mm chỉ trong 3 giờ, có thể gây ngập úng nhanh tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

Trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 12/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Nhiều địa phương miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn trên diện rộng (ảnh minh họa).

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

Trước diễn biến mưa lớn phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Theo bản tin cảnh báo, trong 6 giờ tiếp theo kể từ thời điểm phát tin, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, dọc các suối nhỏ được đặt ra tại 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Mưa lớn kéo dài có khả năng làm gia tăng nguy cơ mất ổn định đất đá trên các sườn dốc, đồng thời gây lũ quét tại các lưu vực sông, suối nhỏ.

Bên cạnh đó, tình trạng ngập úng có thể xảy ra tại vùng trũng thấp, các khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, ảnh hưởng đến công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lớn, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại vùng núi, ven sông suối và những nơi có địa hình dốc.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có dấu hiệu sạt lở để bảo đảm an toàn.