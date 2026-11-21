Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 21/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực còn lại ở Trung Trung Bộ. Nhiệt độ lúc 1 giờ tại Bắc Bộ phổ biến 14–17 độ C, Bắc Trung Bộ từ 16–18 độ C.

Trong ngày 21/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc rét dưới 11 độ C, miền Trung mưa lớn cảnh báo lũ quét (ảnh minh họa).

Miền Bắc rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Dự báo trong đêm 21/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 14–17 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 12–14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết rét, đặc biệt tại vùng núi, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4m.

Gió mạnh, sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên các vùng biển này.

Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mưa lớn, có nơi trên 130mm

Cùng thời điểm, khu vực miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa lớn.

Theo bản tin phát lúc 3 giờ 30 phút ngày 21/11, đêm 20/11 và sáng sớm 21/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 21/11, các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 21/11, mưa lớn tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mưa lớn, có nơi trên 130mm (ảnh minh họa).

Đáng lo ngại, theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất phát lúc 3 giờ 20 phút ngày 21/11, trong 12 giờ trước đó, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa lớn tại nhiều trạm quan trắc.

Cụ thể, lượng mưa tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề thuộc TP Đà Nẵng lên tới 241,6mm; Hồ Ông Tới (Quảng Ngãi) ghi nhận 186,4mm; Hồ chứa nước Thủy Yên (TP Huế) đạt 152,4mm.

Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tiếp theo tính từ thời điểm phát bản tin, TP Huế được dự báo có mưa 20–40mm, có nơi trên 70mm. Tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 30–50mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc ba địa phương.

Tại TP Huế, các khu vực được cảnh báo gồm Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc, Vinh Lộc, A Lưới 4, Hưng Lộc, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông và phường Phú Bài.

Tại TP Đà Nẵng, nhiều địa bàn có nguy cơ như Bà Nà, Hòa Vang, Hải Vân, Liên Chiểu, Nam Trà My, Trà Leng, Trà My, Trà Vân, Đại Lộc, Núi Thành và các khu vực khác được nêu trong bản tin cảnh báo.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, những địa bàn nằm trong danh sách cảnh báo gồm Ba Tơ, Kon Plông, Măng Đen, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Măng Ri cùng nhiều xã, phường khác.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Các địa phương được khuyến nghị rà soát những vị trí xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó với nguy cơ thiên tai.