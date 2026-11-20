Chiều 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 13 giờ ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-20 độ.

Dự báo, chiều tối và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

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Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Vùng biển từ Khánh Hoà đến TP. Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Dự báo, từ chiều tối 20/11 đến ngày 21/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.