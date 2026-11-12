Không khí lạnh tháng 11 mạnh 'hiếm thấy', mùa đông năm nay có rét kỷ lục?

Đợt không khí lạnh tháng 11 mạnh hiếm thấy, chuyên gia lý giải nguyên nhân

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào đêm 8/11 vừa qua là đợt thứ ba từ đầu mùa. Hai đợt trước xảy ra vào ngày 10/9 và đêm 4/10, có cường độ trung bình và yếu.

Đợt gió mùa đông bắc tràn về từ đêm 8/11 là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đầu tiên và làm thời tiết miền Bắc chuyển rét rõ rệt, gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại (dưới 13 độ C).

Theo ông Hưởng, tháng 11 hằng năm là thời kỳ không khí lạnh hoạt động mạnh lên rõ rệt, hầu hết các năm đều có ít nhất một đợt không khí lạnh mạnh xảy ra trong tháng này. Tuy nhiên cường độ của đợt không khí lạnh lần này cũng được đánh giá là một trong những đợt không khí lạnh mạnh ít thấy trong tháng 11. Về thời điểm, đợt rét năm nay xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu nhiều năm, khi các đợt gió rét đầu tiên ở Bắc Bộ thường bắt đầu trong khoảng từ ngày 8 đến 17/11.

Theo dự báo thời tiết cường độ của đợt không khí lạnh lần này cũng được đánh giá là một trong những đợt không khí lạnh mạnh ít thấy trong tháng 11. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý về nguyên nhân của đợt mưa lớn ở miền Trung gắn liền với các nguyên nhân, thứ nhất do không khí lạnh mạnh ảnh hưởng. Thứ hai, thời điểm không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới miền Trung thì ở độ cao 3.000-5.000m lại xuất hiện đới gió đông tác động đến miền Trung, cộng thêm điều kiện địa chắn gió của địa hình khiến cho miền Trung đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và có những điểm đặc biệt lớn lượng mưa trên 800mm như ở khu vực Bạch Mã (Huế) là vùng có sự hội tụ đủ của cả 3 yếu tố, khí lạnh mạnh, gió đông mạnh và điều kiện địa hình hội tụ ẩm.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Dự báo thời tiết ngày 12/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khu vực này có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và Tp.Huế) có mưa rào và dông rải rác, riêng Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiếtó mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.