Dự báo không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 28/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 24-27 độ C. Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Chiều và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Trên biển, Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2 - 3 m, riêng vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông 2 - 4m; biển động.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.