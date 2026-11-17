Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm 18/11, toàn tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong 24 giờ qua, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phổ biến có mây, không mưa, ban ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ không khí lúc 13 giờ ngày 17/11 tại các khu vực dao động từ 24,2-32,1 độ C; riêng khu vực Đồng Văn ở mức 22,9 độ C.

Theo dự báo, khoảng sáng 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi cao phía Bắc tỉnh; từ trưa và chiều cùng ngày sẽ tác động đến các khu vực còn lại. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng núi cao phía Bắc có gió cấp 3-4.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, trong ngày và đêm 18/11, toàn tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Từ chiều tối 18/11, trời chuyển rét; vùng núi cao phía Bắc chuyển rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15-17 độ C; riêng vùng núi cao phía Bắc từ 9-11 độ C, có nơi xuống dưới 9 độ C. Trong đó, tại các khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, nhiệt độ thấp nhất dự báo ngày và đêm 18/11 ở mức 10-12 độ C, đến ngày và đêm 19/11 giảm còn 9-11 độ C. Các khu vực Hoàng Su Phì, Xín Mần cũng có nền nhiệt giảm, thấp nhất từ 12-14 độ C trong ngày và đêm 19/11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại vùng núi cao phía Bắc, đêm và sáng có thể xuất hiện sương mù, làm giảm tầm nhìn.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo vệ sức khỏe người già, trẻ nhỏ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.