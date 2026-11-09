Không khí lạnh tăng cường, Thái Nguyên nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 -16 độ C

Từ chiều tối 9-11 đến ngày 11-11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khiến thời tiết chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối 9-11, các khu vực trong tỉnh có mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Sau đó, mưa giảm, trời không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, từ ngày 11-11, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 14-16 độ C, riêng vùng núi cao phía Bắc tỉnh từ 12-14 độ C. Tại khu vực Ngân Sơn, Na Rì, Bằng Thành, nhiệt độ thấp nhất trong đêm 9, ngày 10-11 và đêm 10, ngày 11-11 dự báo ở mức 12-14 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến từ 14-18 độ C, tùy địa bàn.

Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, nhà cửa và bảo đảm an toàn khi có mưa dông, gió giật mạnh.