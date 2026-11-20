Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, sáng 20-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Tại Gia Lai, nhiều nơi có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27 độ C, riêng phía Tây từ 18-20 độ C.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2 m, biển động.

Dự báo khu vực phía Đông Gia Lai có nơi mưa to và giông. Ảnh: Phương Vi

Dự báo từ ngày 20-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến toàn tỉnh. Phía Đông có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; khu vực giữa và phía Tây tỉnh có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, có lúc cấp 5.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông tỉnh phổ biến 20-22 độ C, phía Tây từ 15-17 độ C.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong ngày và đêm 20-11, nhóm khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện và Phú Túc có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ trung bình 25-27 độ C.

Nhóm khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ và Kông Chro có nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ trung bình 23-25 độ C.

Sang ngày và đêm 21-11, nhiệt độ tại nhóm khu vực phía Đông và các địa phương Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc giảm còn 23-25 độ C, nhiệt độ trung bình 24-26 độ C. Nhóm khu vực phía Tây và một số địa phương phía Bắc, trung tâm tỉnh tiếp tục có nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ trung bình 22-24 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, khu vực phía Đông tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh; đồng thời gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, nhiệt độ thấp có thể làm cháy lá, chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Cơ quan khí tượng đề nghị thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình thời tiết để chủ động phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.