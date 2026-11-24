Không khí lạnh tăng cường ở Bắc bộ. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại miền Bắc, đêm nay và ngày mai 25-11 là khoảng thời gian rét nhất đợt này. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc bộ 11-14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Một số nơi ở vùng núi Bắc bộ có khả năng rét đậm.

Ở Trung bộ, mưa lớn sẽ tập trung từ tối nay đến tối mai tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 80-180mm trong cả đợt, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ đêm 25-11, khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 30-11.

Tại Nam bộ, thời tiết hôm nay chủ yếu có nắng, ít mưa, trời khá nóng. Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, vì vậy cuối tuần này mưa có xu hướng gia tăng nhẹ, song chỉ tập trung chủ yếu ở một vài nơi thuộc Tây Nam bộ.

Theo dự báo khí hậu thời hạn tháng của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tại Nam bộ từ nay đến ngày 20-12 cao hơn trung bình nhiều năm; tổng lượng mưa thấp hơn mức trung bình nhiều năm.