Không khí lạnh tăng cường ở Bắc bộ, ngày 25-11 rét nhất đợt này
Không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ, từ đêm nay và ngày mai 25-11 là khoảng thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh này. Từ tối nay đến đêm 25-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nơi mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại miền Bắc, đêm nay và ngày mai 25-11 là khoảng thời gian rét nhất đợt này. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc bộ 11-14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Một số nơi ở vùng núi Bắc bộ có khả năng rét đậm.
Ở Trung bộ, mưa lớn sẽ tập trung từ tối nay đến tối mai tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 80-180mm trong cả đợt, cục bộ có nơi trên 250mm.
Từ đêm 25-11, khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 30-11.
Tại Nam bộ, thời tiết hôm nay chủ yếu có nắng, ít mưa, trời khá nóng. Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, vì vậy cuối tuần này mưa có xu hướng gia tăng nhẹ, song chỉ tập trung chủ yếu ở một vài nơi thuộc Tây Nam bộ.
Theo dự báo khí hậu thời hạn tháng của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tại Nam bộ từ nay đến ngày 20-12 cao hơn trung bình nhiều năm; tổng lượng mưa thấp hơn mức trung bình nhiều năm.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khong-khi-lanh-tang-cuong-o-bac-bo-ngay-25-11-ret-nhat-dot-nay-post883347.html