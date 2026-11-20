Ngày 19/11/2026, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ. Từ đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Bắc Bộ: đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Bắc Trung Bộ: đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 16-19 độ.

Đặc khu Bạch Long Vỹ: đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền

Ngày 19/11: không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ.

Đêm 19/11 và ngày 20/11: không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió: gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh.

Hà Nội: có lúc có mưa, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này

Bắc Bộ: phổ biến từ 14-17 độ.

Vùng núi Bắc Bộ: phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Bắc Trung Bộ: phổ biến từ 16-18 độ.

Dự báo trên biển

Vịnh Bắc Bộ: ngày 19/11 gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm 19/11 gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng: từ chiều và đêm 19/11, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khuyến cáo

Hạn chế ra ngoài trời khi có mưa dông; tránh trú dưới gốc cây cao, cột điện, biển quảng cáo.

Không qua lại sông, suối nhỏ và khu vực ngập sâu khi mưa lớn; đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng sườn dốc.

Người dân vùng trũng, thấp chủ động phòng tránh ngập úng.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển có gió mạnh, sóng lớn cần theo dõi sát thông tin dự báo.

Giữ ấm cơ thể tại khu vực trời rét, rét đậm, nhất là vùng núi Bắc Bộ.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 09h30 ngày 19/11/2026. Bản tin tiếp theo được ban hành lúc 15h30 ngày 19/11/2026.