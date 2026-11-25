Miền Bắc đón không khí lạnh, vùng núi cao rét dưới 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ Tp.Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng Tp.Huế có mưa to đến rất to.

Nhiệt độ lúc 7h tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14–17 độ.

Đặc khu Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8; Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24–48h tới:

- Trên đất liền trong sáng 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này:

Bắc Bộ: 13–16 độ; vùng núi Bắc Bộ 11–13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Bắc Trung Bộ: 15–18 độ.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14–16 độ.

Không khí lạnh tràn về có nơi dưới 9 độ C. Ảnh minh họa.

Trên biển: Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông Bắc ngày mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2,0–4,0m, biển động.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 4,0–6,0m, biển động mạnh.

Phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0–4,0m, biển động.

Ven biển từ Tp.Huế đến Quảng Ngãi đề phòng triều cường cao kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Dự báo sáng 25/11, Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, từ Tp.Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước 25/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; Quảng Trị đến TP. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng Tp.Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.