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Miền Bắc chìm sâu trong không khí lạnh

Dự báo viên Trần Như Quỳnh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin chi tiết về đợt không khí lạnh cùng thời điểm kết thúc mưa lớn ở Trung Bộ.

Theo đó, hiện nay (19/11), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ, khiến thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Bắc Bộ có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và giông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và giông. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (20/11), khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, trời rét. Ảnh: Nam Khánh

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Tại Hà Nội, thời tiết có lúc có mưa, trời rét.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo thêm, từ nay đến ngày 21/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa. Cụ thể, đêm 19 và ngày 20/11, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Riêng Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Đêm 20 và ngày 21/11, những khu vực này có mưa vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trung Bộ mưa lớn kéo dài, có nơi trên 250mm

Trong khi miền Bắc chuyển rét, Trung Bộ tiếp tục đối mặt với đợt mưa lớn do tác động của không khí lạnh kết hợp với địa hình.

Cụ thể, từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ. Từ đêm 21/11, khi khối không khí lạnh suy yếu dần về cường độ, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần.

Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ rồi lại đón không khí lạnh

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 21-29/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Riêng khoảng đêm 23-25/11, không khí lạnh có khả năng tiếp tục được tăng cường, gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 24-26/11, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi; riêng ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 25-27/11 trời rét.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 22/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 25-29/11, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại sản xuất, nhà cửa và công trình. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.