Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét đến bao giờ? Ảnh minh họa.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt, xuất hiện mưa dông trong ngày 12/11. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Trung đối mặt với mưa to, có nơi mưa rất to trước khi thời tiết chuyển biến từ ngày 13 đến 14/11.

Sau những ngày nhiệt độ giảm sâu, người dân miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Diễn biến này khiến thời tiết ngày 12/11 trở nên ẩm ướt, nền nhiệt giảm nhẹ, trong khi nhiều địa phương miền Trung vẫn phải đề phòng mưa lớn.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia được công bố ngày 11/11, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc ngày 12/11 giảm khoảng 2 độ C so với ngày trước đó. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác tại nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to.

Tuy nhiên, đợt rét này được dự báo không kéo dài quá lâu. Từ ngày 14/11, nền nhiệt miền Bắc có xu hướng tăng nhanh, đánh dấu thời điểm kết thúc đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét, Hà Nội có nơi xuống 16 độ C

Trong ngày 12/11, Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với các hình thái gây mưa, khiến thời tiết nhiều nơi duy trì trạng thái lạnh và ẩm. Tại Hà Nội, dự báo nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ C, cao nhất 20 đến 22 độ C. Ban ngày có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Đây là mức nhiệt khiến người dân cảm nhận rõ không khí lạnh, nhất là vào sáng sớm khi di chuyển ngoài trời.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ C. Những địa bàn vùng núi cao có thể lạnh hơn so với khu vực đồng bằng. Tại Đông Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi trong ngày, một số khu vực có khả năng mưa to. Nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 23 độ C.

Điều người dân quan tâm là liệu miền Bắc có tiếp tục rét sâu trong những ngày tới hay không. Theo dự báo được công bố ngày 11/11, từ 14/11, nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh và đợt rét đầu mùa sẽ kết thúc. Như vậy, khoảng thời gian 12 đến 13/11 vẫn cần chú ý thời tiết lạnh, trước khi nền nhiệt cải thiện vào cuối tuần.

Sự thay đổi từ lạnh, ẩm sang ấm hơn cũng khiến người dân cần chủ động lựa chọn trang phục, nhất là trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời.

Miền Trung mưa rất to, có nơi trên 200 mm

Trong khi miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các địa phương miền Trung lại đối mặt với nguy cơ mưa lớn, nhất là khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Theo dự báo viên Như Quỳnh thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 11/11 đến sáng 12/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30 đến 70 mm, một số nơi có thể vượt 120 mm.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn là sự kết hợp giữa không khí lạnh ở tầng thấp, nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình. Khi luồng không khí mang hơi ẩm từ biển di chuyển vào đất liền, gặp địa hình núi chắn gió, hơi ẩm có điều kiện ngưng tụ, làm gia tăng lượng mưa ở một số khu vực.

Đáng lo ngại, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị thoát nước chậm, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Tuy nhiên, tình hình được dự báo sẽ cải thiện từ chiều 12/11, khi mưa lớn tại Trung Bộ bắt đầu giảm dần. Trong hai ngày 13 và 14/11, phạm vi và lượng mưa tiếp tục thu hẹp. Từ ngày 15/11, nhiều địa phương chỉ còn mưa rào vài nơi.

Từ ngày 14/11, miền Bắc ấm nhanh, Hà Nội có thể lên 30 độ C

Sau những ngày mưa rét, thời tiết miền Bắc được dự báo có sự thay đổi rõ rệt vào cuối tuần. Tại Hà Nội, ngày 13/11 vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nhưng nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên khoảng 25 độ C. Sang ngày 14/11, thời tiết chuyển khô ráo, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ C.

Từ ngày 15 đến 17/11, nền nhiệt tiếp tục tăng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể đạt 29 đến 30 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 đến 23 độ C. Như vậy, chỉ trong vài ngày, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô có thể tăng gần 10 độ C so với ngày 12/11. Sự thay đổi này cho thấy thời tiết tháng 11 đang có những biến động khá rõ giữa các đợt không khí lạnh.

Tại Nam Bộ, ngày 12/11, thời tiết nhìn chung vẫn nóng hơn miền Bắc, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 33 độ C. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung hơn vào chiều tối và tối. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong những cơn dông.

Dù đợt rét đầu mùa tại miền Bắc sắp kết thúc, cơ quan khí tượng nhận định các đợt không khí lạnh vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trong những tuần tới. Vì vậy, việc nhiệt độ tăng nhanh vào giữa tháng 11 không đồng nghĩa mùa đông năm nay sẽ ít rét.

Đối với người dân, điều cần quan tâm trong những ngày tới là theo dõi sự thay đổi nhiệt độ giữa sáng sớm và ban ngày, chuẩn bị trang phục phù hợp khi đi học, đi làm. Tại miền Trung, các gia đình ở vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực có nguy cơ sạt lở cần tiếp tục theo dõi cảnh báo mưa lũ ngay cả khi lượng mưa bắt đầu giảm.

Thông tin dự báo có thể thay đổi theo diễn biến thực tế. Người dân nên cập nhật bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trước khi di chuyển hoặc tổ chức các hoạt động ngoài trời.